В Омске из-за угрозы коронавируса закрыли для посетителей онкодиспансер

24 Март 2020 2020-03-24T10:13:58+03:00

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В областном минздраве напоминают: в Омской области пока нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако все больше местных жителей прислушались к совету медиков и ушли на добровольную самоизоляцию. Эта мера поможет существенно снизить риск распространения смертельно опасной инфекции.

Тем временем на особый режим работы перешел омский онкодиспансер. Для его пациентов любое заражение, не говоря уже о коронавирусе, представляет огромную угрозу. Именно поэтому медучреждение решили закрыть от посетителей, навещающих больных.

– Мы просим родственников и друзей наших пациентов соотносить состояние их близких, эпидемиологическую обстановку, вероятность проникновения в наши стены коронавируса с желанием увидеться, — говорит главный врач Омского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. — В нашем учреждении пациенты максимально уязвимы, и любой возбудитель может негативно повлиять на их здоровье. Мало того, если сюда попадет такой пандемичный вирус, как Covid-19, нам придется закрывать здание на обработку, а врачей и персонал отправлять на карантин. Это значит перевозить пациентов, многие из которых недавно прооперированы и находятся в зависимости от реанимации, химиотерапии. Это значит, что кто-то может потерять время в ожидании врача с карантина и так далее. Для наших пациентов последствия могут быть самыми сокрушительными. Да и, думаю, большинство моих коллег придерживается подобного мнения. Мы отвечаем за своих пациентов и предпринимаем все зависящие от нас меры, пусть и не самые популярные.

ИСТОЧНИК KP.RU