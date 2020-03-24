2020-03-24T08:56:57+03:00
Общество

В Омске сделали памятник медицинской маске

Предмет первой необходимости при пандемии короновируса вырезали из дерева
Анна МИКУЛА
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Омские умельцы создали оригинальную скульптуру... медицинской маски. Предмет первой необходимости при пандемии короновируса вырезали из дерева.

Видео процесса и результата автор работы выложил на своей странице в Instagram. Большинство его подписчиков восприняли идею с юмором. Но нашлись и те, кто решил, что мастер пиарится на злободневной теме.

drevo_dardrevo_dar
Mask monument
67 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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