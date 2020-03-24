В Омске сделали памятник медицинской маске
Предмет первой необходимости при пандемии короновируса вырезали из дерева
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Омские умельцы создали оригинальную скульптуру... медицинской маски. Предмет первой необходимости при пандемии короновируса вырезали из дерева.
Видео процесса и результата автор работы выложил на своей странице в Instagram. Большинство его подписчиков восприняли идею с юмором. Но нашлись и те, кто решил, что мастер пиарится на злободневной теме.
Mask monument
ИСТОЧНИК KP.RU