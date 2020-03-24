В Омске сделали памятник медицинской маске

24 Март 2020 2020-03-24T08:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Омские умельцы создали оригинальную скульптуру... медицинской маски. Предмет первой необходимости при пандемии короновируса вырезали из дерева.

Видео процесса и результата автор работы выложил на своей странице в Instagram. Большинство его подписчиков восприняли идею с юмором. Но нашлись и те, кто решил, что мастер пиарится на злободневной теме.

drevo_dar Mask monument

ИСТОЧНИК KP.RU