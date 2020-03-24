2020-03-24T08:42:53+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса кассиров в омском гипермаркете посадили за стеклянное ограждение

Кроме того, для покупателей установили стоп-линию, пересекать которую нельзя
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Несмотря на то, что в Омске пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, местных жителей просят быть бдительными и стараться не бывать в местах массового скопления людей.

Кассиров омского сетевого гипермаркета, у которых такой возможности нет, руководство решило хоть как-то обезопасить. Теперь от чихающих покупателей, скупающих гречку и туалетную бумагу, их отделяет прозрачный экран. Кроме того, перед кассой обозначена стоп-линия, пересекать которую нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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