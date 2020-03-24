В Омске шаманка провела обряд изгнания короновируса

24 Март 2020 2020-03-24T07:32:41+03:00

Видимо, горожане могут больше не скупать гречку, но об элементарных средствах защиты забывать не стоит

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Пока по всему миру продолжается короновирусное безумие, в Омске нашлась даже шаманка, которая провела обряд по изгнанию заразы. Фото происходящего выложили в соцсети.

Комментаторы под постом в целом позитивно отнеслись к увиденному и отметили артистизм избавительницы от смертельно опасной инфекции.

Другие шутят, что теперь можно, наконец, успокоиться и перестать скупать гречку и туалетную бумагу. Впрочем, об элементарных средствах защиты все-таки забывать не стоит. А еще лучше по возможности остаться на время эпидемии дома.

ИСТОЧНИК KP.RU