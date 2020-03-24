2020-03-24T07:32:41+03:00
Общество

В Омске шаманка провела обряд изгнания короновируса

Видимо, горожане могут больше не скупать гречку, но об элементарных средствах защиты забывать не стоит
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/1oomestomskaФото: vk.com/1oomestomska
Изменить размер текста:

Пока по всему миру продолжается короновирусное безумие, в Омске нашлась даже шаманка, которая провела обряд по изгнанию заразы. Фото происходящего выложили в соцсети.

Комментаторы под постом в целом позитивно отнеслись к увиденному и отметили артистизм избавительницы от смертельно опасной инфекции.

Другие шутят, что теперь можно, наконец, успокоиться и перестать скупать гречку и туалетную бумагу. Впрочем, об элементарных средствах защиты все-таки забывать не стоит. А еще лучше по возможности остаться на время эпидемии дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омск прилетел чартер с 189 потенциальными переносчиками коронавируса
В крупной аварии в Омске пострадали четверо, двое из них - дети
В Омске из-за угрозы коронавируса закрыли для посетителей онкодиспансер
«Росводоканал Омск»: передавайте показания приборов учета дистанционно
2 миллиона «мусорных штрафов» пришлось заплатить омским предпринимателям
Омская актриса сыграла в психологическом триллере ТНТ
В Омске сделали памятник медицинской маске
Из-за угрозы коронавируса кассиров в омском гипермаркете посадили за стеклянное ограждение
В Омске шаманка провела обряд изгнания короновируса
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
Омский вахтовик задавил вездеходом напарника
На Левом берегу в Омске на день отключат холодную воду
В Омске из-за многочисленных нарушений по безопасности закрыли СКК имени Блинова
Пьяный омич не найдя жену в больнице, решил что врачи ее убили и напал на них