Омский вахтовик задавил вездеходом напарника

23 Март 2020 2020-03-23T14:57:02+03:00

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Несчастье случилось в Уватском районе Тюменской области с работавшими там вахтовиками из Омска.

– По версии следствия 14 марта 2020 года в вечернее время на территории буровой установки, расположенной в Уватском районе Тюменской области, второй водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади вездехода, к которому крепился гусеничный тягач, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области. – В это время подозреваемый, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос и допустил наезд на потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Фото: tyumen.sledcom.ru

В отношении 38-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)

ИСТОЧНИК KP.RU