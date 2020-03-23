Омский вахтовик задавил вездеходом напарника
Несчастье случилось в Уватском районе Тюменской области с работавшими там вахтовиками из Омска.
– По версии следствия 14 марта 2020 года в вечернее время на территории буровой установки, расположенной в Уватском районе Тюменской области, второй водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади вездехода, к которому крепился гусеничный тягач, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области. – В это время подозреваемый, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос и допустил наезд на потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
Фото: tyumen.sledcom.ru
В отношении 38-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)
ИСТОЧНИК KP.RU