На Левом берегу в Омске на день отключат холодную воду
Там будут ремонтировать трубопровод
На Левом берегу в Омске на день отключат холодную водуФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Завтра, 24 марта, временно отключат холодную воду в Старом Кировске.
По информации «ОмскВодоканала» это произойдет из-за ремонта трубопровода на Левом берегу.
Воду не будет с 8.30 до 21.00 в домах на следующих участках:
– улица 4-я Кировская – улица Олега Кошевого;
– улица 4-я Кировская – Семипалатинская;
– улица 4-я Кировская – Семиреченская;
– улица Семипалатинская (между 5-й и 6-й Кировской);
– улица 7-я Кировская – Семипалатинская;
– улица 7-я Кировская – Олега Кошевого.
ИСТОЧНИК KP.RU