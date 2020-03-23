23 Март 2020 2020-03-23T14:46:17+03:00

На Левом берегу в Омске на день отключат холодную воду Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Там будут ремонтировать трубопровод

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Завтра, 24 марта, временно отключат холодную воду в Старом Кировске.

По информации «ОмскВодоканала» это произойдет из-за ремонта трубопровода на Левом берегу.

Воду не будет с 8.30 до 21.00 в домах на следующих участках:

– улица 4-я Кировская – улица Олега Кошевого;

– улица 4-я Кировская – Семипалатинская;

– улица 4-я Кировская – Семиреченская;

– улица Семипалатинская (между 5-й и 6-й Кировской);

– улица 7-я Кировская – Семипалатинская;

– улица 7-я Кировская – Олега Кошевого.

ИСТОЧНИК KP.RU