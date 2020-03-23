В Омске из-за многочисленных нарушений по безопасности закрыли СКК имени Блинова

23 Март 2020 2020-03-23T14:39:37+03:00

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В Омске из-за многочисленных нарушений требований техники безопасности закрывают СКК имени Блинова. К такому решению пришел суд.

– 16 марта судебный пристав повторно выехал в спорткомплекс, руководство которого предъявило подготовленный приказ, подтверждающий, что необходимые меры предпринимаются, а все уведомления о приостановлении договоров аренды вручены 71 арендатору, которые занимали помещения в спорткомплексе, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – На сегодняшний день работа торгово-ярмарочного комплекса, спортивных залов, ледового поля прекращена, тренировочная деятельность не осуществляется. Судебными приставами будет осуществляться соответствующий контроль на протяжении всего периода приостановления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU