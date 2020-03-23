2020-03-23T14:17:43+03:00
Общество

Пьяный омич не найдя жену в больнице, решил что врачи ее убили и напал на них

Ничего не подозревающая женщина все это время была дома
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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В одну из больниц на Левом берегу вломился сильно пьяный мужчина. Из бессвязного потока информации, которой он делился с медиками выяснилось: его жена пошла на прием к врачу, он соскучился и отправился ее встречать. Не найдя суженую на месте, алкоголик пришел к неожиданному умозаключению: врачи ее... убили.

После того, как «обвиняемым» не удалось договориться с дебоширом по-хорошему, им пришлось обратиться за помощью к правоохранителям.

– В ходе беседы с задержанным, гражданин в виду своего опьянения, не мог конкретно пояснить свои действия, однако продолжал высказывать обвинения в адрес медицинских работников, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Росгвардейцы связались с супругой задержанного, и выяснили, что она находится дома: после приема женщина направилась домой, а мужа по дороге не встретила, поскольку пошла по другому пути. Уточнив, что с женщиной все в порядке, сотрудники Росгвардии доставили 40-летнего мужчину в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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