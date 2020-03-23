В Омске задержали пьяницу, бившего машины на парковке

23 Март 2020 2020-03-23T13:54:27+03:00

Он даже не смог объяснить, зачем это делал

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в воскресенье, 22 марта, вечером в Октябрьском округе. Жилец одной из квартир многоэтажки на Космическом проспекте услышал, как сработала сигнализация его авто. Выглянув в окно, мужчина увидел, как его «ласточку» пинает по кузову неизвестный.

Когда владелец «Ниссана» вышел во двор, увидел, что были повреждены и еще несколько стоявших рядом машин. Но остановить дебошира самостоятельно он не смог – тот находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно.

– Вскоре росгвардейцам удалось разыскать подозреваемого около подъезда одного из ближайших жилых домов. Мужчина имел явные признаки опьянения и в силу своего состояния не смог пояснить причину своего агрессивного поведения, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Потерпевшим написано заявление по факту причиненного ущерба. По предварительным данным повреждения обнаружены на двоих автомобилях; владелец второго транспортного средства устанавливается. 33-летний мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU