«Даже и не думал, что это все так получится»: Двое омичей избили человека в теплой остановке из-за 100 рублей

23 Март 2020 2020-03-23T13:30:51+03:00

Одному из них теперь грозит срок за грабеж [видео]

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Инцидент произошел в районе ж/д-вокзала. Двое пьяных мужчин зашли в теплую остановку, расположенную у кинотеатра «Мир». Им чем-то не понравился сидевший там мужчина. Один из дебоширов напал на него и начал бить и пинать.

Все это выяснилось, после того, как полицейские посмотрели запись с камеры наблюдения, установленной в павильоне.

– Произошел конфликт, и я его избил. Нанес несколько ударов, где-то три – в область лица и два в грудь коленом, – рассказал он полицейским, когда понял, что отпираться бессмысленно. – После чего он достал телефон, собирался куда-то позвонить. Я его выхватил у него и разбил о пол. Еще 100 рублей у него взял и отдал своему товарищу, чтобы тот купил выпить.

– Почему избили человека? – поинтересовалась дознаватель уже у второго «товарища».

– Был в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал своим действиям отчет, – уже со знанием дела, по-протокольному «рапортовал» задержанный.

– Когда избивали, о чем думали?

– Ни о чем. Просто он оскорбил меня, и из-за этого все началось. Я даже и не думал, что все так получится.

Теперь одному из не склонных к долгой рефлексии приятелей грозит срок по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/768190" frameborder="0"></iframe> Грабеж в теплой остановке.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU