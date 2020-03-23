2020-03-23T13:30:51+03:00
Общество

«Даже и не думал, что это все так получится»: Двое омичей избили человека в теплой остановке из-за 100 рублей

Одному из них теперь грозит срок за грабеж [видео]
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в районе ж/д-вокзала. Двое пьяных мужчин зашли в теплую остановку, расположенную у кинотеатра «Мир». Им чем-то не понравился сидевший там мужчина. Один из дебоширов напал на него и начал бить и пинать.

Все это выяснилось, после того, как полицейские посмотрели запись с камеры наблюдения, установленной в павильоне.

– Произошел конфликт, и я его избил. Нанес несколько ударов, где-то три – в область лица и два в грудь коленом, – рассказал он полицейским, когда понял, что отпираться бессмысленно. – После чего он достал телефон, собирался куда-то позвонить. Я его выхватил у него и разбил о пол. Еще 100 рублей у него взял и отдал своему товарищу, чтобы тот купил выпить.

– Почему избили человека? – поинтересовалась дознаватель уже у второго «товарища».

– Был в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал своим действиям отчет, – уже со знанием дела, по-протокольному «рапортовал» задержанный.

– Когда избивали, о чем думали?

– Ни о чем. Просто он оскорбил меня, и из-за этого все началось. Я даже и не думал, что все так получится.

Теперь одному из не склонных к долгой рефлексии приятелей грозит срок по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Грабеж в теплой остановке.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
Омский вахтовик задавил вездеходом напарника
На Левом берегу в Омске на день отключат холодную воду
В Омске из-за многочисленных нарушений по безопасности закрыли СКК имени Блинова
Пьяный омич не найдя жену в больнице, решил что врачи ее убили и напал на них
В Омске задержали пьяницу, бившего машины на парковке
«Даже и не думал, что это все так получится»: Двое омичей избили человека в теплой остановке из-за 100 рублей
Первого омича, нарушившего домашний карантин по коронавирусу, оштрафуют
Кривые столбы и плитка, перекопанные дорожки: Омичей возмутил новый облик бульвара Победы
В омском колледже обнаружили некачественную крупу
В Омской области разыскивают водителя, который сбил девушку и скрылся с места
Омич на спор вышел на улицу без штанов и стал жертвой вымогателя
Президент «Авангарда» Сушинский станцевал с семьей под песню Uno
Омские кинотеатры не планируют закрываться из-за коронавируса
В Омской области звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
Спасатели вызволили машину, примерзшую к дороге на севере Омской области
В Омске нашли источник химической вони, окутавшей все Нефтяники
«Росводоканал Омск» рекомендует потребителям дистанционные способы обслуживания
В Омске еще одна маршрутка снова протаранила столб возле «Галерки»
В массовом ДТП газовоза с двумя грузовиками погиб человек
В горящей омской многоэтажке оказались заблокированы 18 человек: один жилец погиб
В Омске на женщину с ребенком свалилась ледяная глыба
Из-за недавнего урагана в Омске с многоэтажки улетела часть кровли
В Омске пожарная машина въехала в столб, чтобы уйти от столкновения с легковушкой
Глава минздрава Вьюшков призвал омичей не летать за границу