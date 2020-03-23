Первого омича, нарушившего домашний карантин по коронавирусу, оштрафуют

23 Март 2020 2020-03-23T13:10:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно о первом омиче, которого поймали на нарушении домашнего карантина из-за коронавируса. Сибиряк вышел из квартиры прогуляться по городу. Факт зафиксировали в полиции и в Роспотребнадзоре. Теперь нарушителя ждет штраф. Правда, его размер всего 1 000 рублей.

- Нарушителя привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил общественной безопасности. На аппаратном совещании также поднят вопрос о необходимости усилить санитарно-карантинный контроль и ужесточить ответственность за неисполнение прибывшими из-за рубежа омичами официальных предписаний. Рассматривается возможность отмены больничных листов, выданных нарушителям, - рассказали в омском правительстве.

Добавим, что из-за коронавируса на домашнем карантине сейчас находится больше 1800 омичей. Все они вернулись недавно из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU