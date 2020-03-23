Кривые столбы и плитка, перекопанные дорожки: Омичей возмутил новый облик бульвара Победы

23 Март 2020 2020-03-23T13:39:12+03:00

По мнению местных жителей, после реконструкции, которая шла два года, стало только хуже

Изменить размер текста: A A

Все меньше времени остается до 9 мая – срока, к которому и затеяли полномасштабную реконструкцию бульвара Победы. Работы велись два года, но то, что в итоге получилось, многих местных жителей привело в замешательство.

Рабочие после себя так и не вывезли часть строительного мусора – осколки плитки, провода, ветки и доски валяются почти везде. А то, что было газонами, разбито тяжелой техникой. Вокруг комья земли и кучи песка. Вдоль дорожек какие-то непонятные траншеи, с новых дорожек даже не смели грязь.

Излюбленное место для прогулок омичей пока больше похоже на полосу препятствий: нужно внимательно смотреть вокруг, чтобы случайно не сломать себе ноги. Обо всем этом горожане начали рассказывать в соцсетях.

– Обращаюсь к тем, кто контролирует новый бульвар Победы. Вы как его принимали? – негодует автор поста, размещенного в паблике «Омск ВК». – Дорожки с брусчаткой уже поплыли, столбы фонарные наперекос стоят. Асфальт уже разбили тяжеловозами и экскаваторами. Вы хоть немного наведите порядок.

Ситуацию уже прокомментировали в мэрии Омска:

– Ремонт и благоустройство пешеходной зоны выполнял подрядчик ООО СК «Лидер». 11 марта на бульваре Победы проводилась выездная комиссионная проверка с участием администрации города Омска, подрядчиков, заказчика работ – Управления дорожного хозяйства и благоустройства. После инспекции бульвара был составлен акт с замечаниями, в том числе с указанными в соцсетях дефектами, который направлен подрядчику и заказчику работ для устранения недочетов. По условиям контракта подрядчики несут трехлетнюю гарантию на выполненные работы. Все выявленные замечания будут устранены в весенний период при соответствующих погодных условиях. Кроме того, после окончательного схода снега агрономы проверят состояние зеленых насаждений на бульваре и дополнительно высадят около 100 деревьев и 115 кустарников. Решение о выносе площадки для выгула и дрессировки собак за пределы бульвара Победы было принято на общественных обсуждениях с участием местных жителей, представителей зоозащитных организаций и ветеранского сообщества. К майским праздникам бульвар Победы будет полностью приведен в порядок, устранены все замечания, дополнительно будут проведены озеленительные работы, установлены новые малые архитектурные формы, высажены цветочные клумбы.

ИСТОЧНИК KP.RU