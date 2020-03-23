В Омской области разыскивают водителя, который сбил девушку и скрылся с места

23 Март 2020 2020-03-23T12:22:23+03:00

Если вы располагаете информацией о данном происшествии, позвоните по телефонам: 79-32-90, 79-35-04 или 02. Фото: Сергей ГАПОН

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 22 марта в Тюкалинске. Неустановленный пока водитель в районе дома на улице Калинина, 46 сбил шедшую по обочине дороги молодую женщину. После этого он скрылся с места ДТП.

Потерпевшей с травмами пришлось обратиться в больницу. Сейчас предполагаемого виновника случившегося ищут полицейские.

– По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, скрывшегося с места происшествия.

Если вы располагаете информацией о данном происшествии, позвоните по телефонам: 79-32-90, 79-35-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU