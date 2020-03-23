Омич на спор вышел на улицу без штанов и стал жертвой вымогателя
20-летний учащийся омского колледжа поспорил с приятелем, что сможет пробежать ночью по улице без брюк. Но на безлюдной, как казалось сначала, улице внезапно возник незнакомец. Прохожий посчитал, что его чувства оскорблены неподобающим видом встречного, напал на него с кулаками.
В ходе драки парень без штанов сломал пластиковую карту нападавшего. Тогда этот молодой человек, оказавшийся ровесником экспериментатора и практически его «коллегой» – он учится в другом колледже, потребовал компенсацию.
Он под угрозой физической расправы потребовал 2 500 рублей у повредившего пластиковую карту студента. Денег у молодого омича не было - он сдал в ломбард ноутбук за 1300 рублей, которые отдал вымогателю. На следующий же день обратился в полицию. В отношении задержанного дознаватель городского отдела полиции № 8 возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
Оскорбленному в лучших чувствах вымогателю грозит до 4 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU