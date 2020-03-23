Президент «Авангарда» Сушинский станцевал с семьей под песню Uno

23 Март 2020 2020-03-23T11:27:58+03:00

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Максим Сушинский со своей семьей записал забавное видео на злобу дня. Президент омского «Авангарда» с близкими станцевали под песню Uno группы Little Big, о которой многие и узнали-то в связи с их попаданием на Евровидение и возможную отмену выступления из-за коронавируса.

Хоккейный менеджер решил не унывать и вместе с родными сделал смешную пародию на этот ролик.

maxim_sushinskiy Хорошое настроение-залог здоровья

– Хорошее настроение – залог здоровья, – так Сушинский прокомментировал это видео.

Некоторые из комментаторов предположили, что автор поста и его семья сейчас находятся на карантине. Он никак это не подтвердил, но и не опроверг.

ИСТОЧНИК KP.RU