Омские кинотеатры не планируют закрываться из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T11:20:44+03:00

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Омские кинотеатры открыты и продолжают работать. Закрываться при этом они не планируют. Об этом нам заявили в справочных сразу трех крупных кинотеатров Омска. Напомним, что ранее федеральным Минкультом был подписан документ о закрытии подобных учреждений по всей стране.

Руководители омских кинотеатров поясняют, что запрет на них не распространяется. Закрыть учреждения могут лишь местные органы власти. От них пока соответствующих указаний не поступало. Тем не менее, отмечается резкий спад количества зрителей в кинотеатрах. Из-за коронавируса омичи стараются реже посещать многолюдные места.

ИСТОЧНИК KP.RU