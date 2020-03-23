Спасатели вызволили машину, примерзшую к дороге на севере Омской области

23 Март 2020 2020-03-23T10:06:38+03:00

Колеса машины оказались в ледяной ловушке из-за того, что она долго стояла на одном месте

Изменить размер текста: A A

В критическую ситуацию попали накануне люди, ехавшие по трассе Усть-Ишим–Тевриз. Прямо посреди безлюдной дороги у них сломалась машина. Вечером удалили морозы и колеса авто, утонувшие в жидкой снежной каше, буквально вмерзли в нее.

– Люди находились в неисправной машине практически всю ночь, а до ближайшего населенного пункта было слишком далеко, чтобы дойти пешком, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Ситуацию осложнило то, что пока автомобиль стоял без движения, его колеса вмерзли в снег. Сотрудники 75 пожарно-спасательной части при помощи шанцевого инструмента помогли людям освободить автомобиль и сопроводили его в районный поселок Тевриз.

ИСТОЧНИК KP.RU