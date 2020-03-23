В Омске нашли источник химической вони, окутавшей все Нефтяники
Напомним, на днях жители городка Нефтяников массово жаловались на невозможный запах, который проникал даже сквозь плотно закрытые окна. Такие «химические атаки» происходили дважды – 17, а также 19-20 марта.
Как выяснилось, выбросы над городом не развеялись даже несмотря на довольно сильный ветер. Пробы воздуха показали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола в 1,4 раза.
По данным областного минприроды, виновник вони, накрывшей полгорода – маленькое предприятие на проспекте Мира.
– Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по обработке металлических изделий, загрязненных нефтепродуктами, путем прямого обжига. В результате чего в атмосферный воздух бесконтрольно выбрасывались загрязняющие вещества от горения нефтепродуктов, – сообщает пресс-служба ведомства. – Не исполнены требования по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не исполнены требования по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Технология производства работ не соответствует установленным требованиям действующего природоохранного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU