2020-03-23T09:55:21+03:00
Общество

В Омске нашли источник химической вони, окутавшей все Нефтяники

Минприроды утверждает, что это маленькое предприятие на проспекте Мира
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Напомним, на днях жители городка Нефтяников массово жаловались на невозможный запах, который проникал даже сквозь плотно закрытые окна. Такие «химические атаки» происходили дважды – 17, а также 19-20 марта.

Как выяснилось, выбросы над городом не развеялись даже несмотря на довольно сильный ветер. Пробы воздуха показали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола в 1,4 раза.

По данным областного минприроды, виновник вони, накрывшей полгорода – маленькое предприятие на проспекте Мира.

– Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по обработке металлических изделий, загрязненных нефтепродуктами, путем прямого обжига. В результате чего в атмосферный воздух бесконтрольно выбрасывались загрязняющие вещества от горения нефтепродуктов, – сообщает пресс-служба ведомства. – Не исполнены требования по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не исполнены требования по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Технология производства работ не соответствует установленным требованиям действующего природоохранного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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