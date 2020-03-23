В Омске еще одна маршрутка снова протаранила столб возле «Галерки»
Необъяснимой притягательной силой для «газелей», видимо, обладает столб на улице Богдана Хмельницкого возле «Галерки». В него влетает уже второй микроавтобус за последнее время.
Примечательно, что обе попавшие в ДТП машины ходят по маршруту № 535 и у них даже одинаковые буквы в номере – «ТУК».
Фото: vk.com/55mvd
– В результате ДТП водитель, а также 9 его пассажиров (четыре женщины 1950, 1992, 1980 и 1957 годов рождения, трое мужчин 1992, 1964 и 1984 годов рождения), а также две несовершеннолетние девочки 2007 и 2010 годов рождения обратились за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Напомним, в первом ДТП также серьезно пострадали четыре человека.
Фото: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU