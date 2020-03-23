2020-03-23T09:29:19+03:00
Происшествия

В Омске еще одна маршрутка снова протаранила столб возле «Галерки»

Опора в очередной раз устояла, микроавтобус сильно разбился
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
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Необъяснимой притягательной силой для «газелей», видимо, обладает столб на улице Богдана Хмельницкого возле «Галерки». В него влетает уже второй микроавтобус за последнее время.

Примечательно, что обе попавшие в ДТП машины ходят по маршруту № 535 и у них даже одинаковые буквы в номере – «ТУК».

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

– В результате ДТП водитель, а также 9 его пассажиров (четыре женщины 1950, 1992, 1980 и 1957 годов рождения, трое мужчин 1992, 1964 и 1984 годов рождения), а также две несовершеннолетние девочки 2007 и 2010 годов рождения обратились за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, в первом ДТП также серьезно пострадали четыре человека.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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