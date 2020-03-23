2020-03-23T09:08:26+03:00
Происшествия

В массовом ДТП газовоза с двумя грузовиками погиб человек

Авария случилась в Тюкалинском районе
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Массовая авария произошла в воскресенье, 22 марта в 17.05 на трассе ТюменьОмск в Тюкалинском районе. По предварительным данным, водитель газовоза «Фредлайнер» влетел в стоявший на дороге грузовик «Исудзу». Тот от удара откинуло на КамАЗ под управлением 55-летнего мужчины. Тот в свою очередь отбросило на легковушку «Киа», за рулем которой сидел 38-летний водитель.

– В результате происшествия водитель автомобиля «Исудзу», личность которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте ДТП, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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