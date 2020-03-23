2020-03-23T08:47:29+03:00
Происшествия

В горящей омской многоэтажке оказались заблокированы 18 человек: один жилец погиб

ЧП случилось в Амуре
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Неспокойной выдалась прошлая ночь на омских пожарных. В городе произошло сразу два серьезных происшествия, одно из которых закончилось трагически.

В многоэтажке на улице Нахимова в Амурском поселке загорелась квартира на четвертом этаже. 20 человек смогли выбраться сами. Еще 18 оказались отрезаны от выхода – подъезд уже заволокло едким черным дымом. Их спустили по приставной лестнице приехавшие на вызов пожарные.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

По информации регионального ГУ МЧС, Звонок об этом поступил на телефон 101 22 марта в 21 час 17 минут. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, а подъезд был плотно задымлен. Открытое горение было ликвидировано спустя 19 минут. На место происшествия выезжали 24 человека личного состава, было задействовано пять единиц пожарно-спасательной техники.

К сожалению, в результате ЧП погибла женщина, находившаяся в квартире, где случился пожар.

Второй инцидент случился на улице 6-й Линии в три часа ночи. Когда на место приехали пожарные расположенный там частный дом полыхал на всей площади, была угроза перехода огня на соседний дом.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Из первой квартиры спасен мужчина, а из соседнего дома сотрудники МЧС вывели взрослого и троих детей. В 04.15 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К тушению привлекались 35 человек личного состава и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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