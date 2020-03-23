В горящей омской многоэтажке оказались заблокированы 18 человек: один жилец погиб
Неспокойной выдалась прошлая ночь на омских пожарных. В городе произошло сразу два серьезных происшествия, одно из которых закончилось трагически.
В многоэтажке на улице Нахимова в Амурском поселке загорелась квартира на четвертом этаже. 20 человек смогли выбраться сами. Еще 18 оказались отрезаны от выхода – подъезд уже заволокло едким черным дымом. Их спустили по приставной лестнице приехавшие на вызов пожарные.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
По информации регионального ГУ МЧС, Звонок об этом поступил на телефон 101 22 марта в 21 час 17 минут. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, а подъезд был плотно задымлен. Открытое горение было ликвидировано спустя 19 минут. На место происшествия выезжали 24 человека личного состава, было задействовано пять единиц пожарно-спасательной техники.
К сожалению, в результате ЧП погибла женщина, находившаяся в квартире, где случился пожар.
Второй инцидент случился на улице 6-й Линии в три часа ночи. Когда на место приехали пожарные расположенный там частный дом полыхал на всей площади, была угроза перехода огня на соседний дом.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Из первой квартиры спасен мужчина, а из соседнего дома сотрудники МЧС вывели взрослого и троих детей. В 04.15 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К тушению привлекались 35 человек личного состава и 7 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU