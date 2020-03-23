23 Март 2020 2020-03-23T08:08:58+03:00

В Омске на женщину с ребенком свалилась ледяная глыба. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Инцидент произошел возле многоэтажного дома в Советском округе. На шедших по двору маму с малышом с крыши свалилась ледяная глыба. Упав на землю, она разбилась на осколки, которые отлетели в женщину с ребенком и нанесли им травмы.

При коммунальщики не только не очистили кровлю дома от снега, но и не поставили возле опасного участка никаких предупреждений.

Указанный многоквартирный дом находится под управлением ООО «УК «Мой Дом». Вследствие ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей работниками управляющей компании прохожим был причинен вред здоровью. По данному факту прокуратурой округа директору организации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU