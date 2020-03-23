2020-03-23T08:08:58+03:00
Происшествия

В Омске на женщину с ребенком свалилась ледяная глыба

Нерадивыми коммунальщиками, которые не почистили крышу дома, заинтересовалась прокуратура
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске на женщину с ребенком свалилась ледяная глыба.В Омске на женщину с ребенком свалилась ледяная глыба.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел возле многоэтажного дома в Советском округе. На шедших по двору маму с малышом с крыши свалилась ледяная глыба. Упав на землю, она разбилась на осколки, которые отлетели в женщину с ребенком и нанесли им травмы.

При коммунальщики не только не очистили кровлю дома от снега, но и не поставили возле опасного участка никаких предупреждений.

Указанный многоквартирный дом находится под управлением ООО «УК «Мой Дом». Вследствие ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей работниками управляющей компании прохожим был причинен вред здоровью. По данному факту прокуратурой округа директору организации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В омском колледже обнаружили некачественную крупу
В Омской области разыскивают водителя, который сбил девушку и скрылся с места
Омич на спор вышел на улицу без штанов и стал жертвой вымогателя
Президент «Авангарда» Сушинский станцевал с семьей под песню Uno
Омские кинотеатры не планируют закрываться из-за коронавируса
В Омской области звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
Спасатели вызволили машину, примерзшую к дороге на севере Омской области
В Омске нашли источник химической вони, окутавшей все Нефтяники
«Росводоканал Омск» рекомендует потребителям дистанционные способы обслуживания
В Омске еще одна маршрутка снова протаранила столб возле «Галерки»
В массовом ДТП газовоза с двумя грузовиками погиб человек
В горящей омской многоэтажке оказались заблокированы 18 человек: один жилец погиб
В Омске на женщину с ребенком свалилась ледяная глыба
Из-за недавнего урагана в Омске с многоэтажки улетела часть кровли
В Омске пожарная машина въехала в столб, чтобы уйти от столкновения с легковушкой
Глава минздрава Вьюшков призвал омичей не летать за границу