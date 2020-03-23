Из-за недавнего урагана в Омске с многоэтажки улетела часть кровли
Лист профнастила упал прямо на припаркованные во дворе авто
Фото: vk.com/chp55
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Напомним, в воскресенье, 22 марта, Омск накрыл практически ураган. Вместе с резким похолоданием на город обрушился ледяной ветер порывами до 20 метров в секунду. Разгул стихии обошелся без многочисленных разрушений.
Однако не повезло жильцам одной из многоэтажек, где, судя по всему, недавно сделали капремонт крыши. Плохо закрепленный рабочими кусок профнастила улетел и приземлился прямо припаркованные внизу машины.
ИСТОЧНИК KP.RU