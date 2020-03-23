В Омске пожарная машина въехала в столб, чтобы уйти от столкновения с легковушкой

23 Март 2020 2020-03-23T10:09:25+03:00

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Едва не закончилось трагически ДТП на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина. На записи, выложенной в социальные сети, видно, как на наперерез пожарной машине, которая неслась с включенной сигнализацией, выехала черная легковушка.

Несмотря на то, что ему неоднократно сигналили, водитель последней упорно ехал вперед. Чтобы уйти от столкновения и спасти жизнь находившимся в легковом авто, водителю пожарной машины пришлось выехать на тротуар.

Большинство комментаторов возмущаются безалаберностью водителя легковушки.

– Теперь заставят водителя пожарной машины восстанавливать пожарную машину собственноручно и за счет личных средств, – поделилась мнением одна из подписчиц. – Это точно! Вот что обидно. Призываю этих людей, что не пропустили спецмашину, проезжающую на зеленый сигнал светофора с включенными спецсигналами связаться с пожарной частью или с водителем и оплатить ремонт! Будьте людьми! Вы неправы! Штраф, который вы заплатите, пойдет в бюджет. А парень, что был за рулем, подарил вам жизнь, уходя от удара в столб.

Другие омичи вспомнили и о том, что пожарная машина так и не доехала до места ЧП, куда она спешила, и там, возможно, также кто-то пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/768108" frameborder="0"></iframe> ДТП с пожарной машиной.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU