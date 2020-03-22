Глава минздрава Вьюшков призвал омичей не летать за границу

22 Март 2020 2020-03-22T12:29:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Областные власти обратились к омичам с призывом не покидать пределов Омской области. Особенно сибиряков предостерегают от полетов за границу. В Минздраве напомнили, что вернувшимся из других стран грозит грозит двухнедельный карантин.

- Бывают, конечно, ситуации, когда это абсолютно необходимо сделать – выехать за рубеж. Но тогда это будут единичные случаи. А когда прилетает полный самолет на 300 человек одномоментно, и эти пассажиры добавляются к тем людям, которые уже находятся под медицинским наблюдением, - это очень серьезная нагрузка и на медицинский персонал, и затраты на лабораторные исследования, которые мы должны провести, - говорит министр омского здравоохранения Дмитрий Вьюшков. - Поэтому я просто хотел бы призывать людей подумать о целесообразности выезда за границу на отдых. На сегодняшний день желательно в принципе оставаться на месте, не покидать пределы Омской области.

Добавим, что по информации оперативного штаба, в Омской области не выявлено ни одного случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU