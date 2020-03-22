Стало известно, сколько омичей под наблюдением врачей из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T08:27:51+03:00

Тест прошли уже больше 1000 человек. Фото: Алексей ФОКИН

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Продолжается борьба с коронавирусом в Омской области. Как сообщает оперативный штаб, по состоянию на утро 22 марта в регионе ни одного случая не выявлено. Однако выросло число омичей, находящихся на домашней самоизоляции. Как правило, это прилетевшие из других стран. По новым требованиям, они сами должны сообщать о себе в Роспотребнадзор и поликлиники по месту жительства. Сибиряки стали активней обращаться в ведомства после возвращения в Омск.

Кстати, на стационаре в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находится 26 человек. Больше о коронавирусе, фейках и всю полную информацию можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU