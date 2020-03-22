2020-03-22T08:00:11+03:00
Происшествия

10 омичей пострадали в аварии маршрутки со столбом

Это уже вторая подобная авария в Омске [фото]
Станислав МУХИН
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ФОТО: ГосавтоинспекцияФОТО: Госавтоинспекция
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Серьезная авария произошла в субботу днем. На улице Богдана Хмельницкого маршрутка №353, ехавшая по маршруту «П. Дальний – Гараж ЦС». Недалеко от остановки 28-летний водитель «Газель Некст» по какой-то причине не справился с управлением. В итоге машина с полным салоном пассажиров съехала с дороги и врезалась в опору уличного освещения. От удара кабину маршрутки сильно смяло.

Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, в этом ДТП пострадали сразу 10 пассажиров. Среди них были и дети. Всем им понадобилась медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.

Добавим, что за последние два дня это уже второе похожее ДТП с маршруткой и столбом на улице Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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