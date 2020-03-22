2020-03-22T07:46:03+03:00
Общество

В Омске из-за ночного шторма дорожные знаки повисли над машинами

Водителям приходится их объезжать
Станислав МУХИН
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Водители объезжают оборванные знаки.Водители объезжают оборванные знаки.Фото: ВКонтакте
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Непогода снова преподносит сюрпризы сибирякам. Не прошел без последствий ночной шторм над Омском. Сильный ветер со снегом гнул деревья. На Левом Берегу сильным ветром оборвало дорожные знаки.

Они зависли над улицей Конева в районе ТЦ "Фестиваль" в опасной близости к машинам. Автомобилистам приходится объезжать висящие знаки. Усложняет этот процесс и то, что их мотает над дорогой сильным ветром. Фото появилось в социальных сетях. Когда коммунальщики разберутся с опасными конструкциями пока непонятно.

Непогода сохранится и сегодня, 22 марта. Ожидается похолодание, снег и сильные порывы ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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