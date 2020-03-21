2020-03-21T14:49:50+03:00
Общество

В Омске стену 50-летнего здания школы из-за обрушившегося потолка зальют бетоном

Станислав МУХИН
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Часть штукатурки на потолке обрушилась.Часть штукатурки на потолке обрушилась.Фото: ВКонтакте
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Городские власти решали, что делать со зданием гимназии №88. Зданию больше 55 лет, поэтому оно находится в плачевном состоянии. Неудивительно, что там рухнула часть штукатурки с потолка и частично обрушились перекрытия между этажами.

Глобальный ремонт перекрытия и замена плиты вызвали много вопросов у родителей учеников по поводу качества. Тогда в мэрии провели независимую экспертизу с привлечением ученых СибАДИ. Она показала, что после ремонта плита опасности для здоровья учеников не представляет и эксплуатация здания возможна.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, для усиления конструкции здания решено залить бетоном верхнюю часть стены. До окончания карантина в школах - к 12 апреля эту работу планируется выполнить.

- Второй вопрос касается здания в целом. И у нас, и у родителей возникает закономерный вопрос: насколько сегодня безопасна его эксплуатация? Поэтому принято решение о полном инструментальном обследовании несущих конструкций, окон, фундамента, перекрытий и так далее, – сказала заммэра Анастасия Терпугова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Омске стену 50-летнего здания школы из-за обрушившегося потолка зальют бетоном
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