2020-03-21T12:46:18+03:00
Общество

В Омск из Москвы привезут 10 списанных травмаев

За доставку власти заплатят 2 миллиона
Станислав МУХИН
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О возможном пополнении парка трамваев стало известно накануне. Столичные власти согласились отдать Омску старые списанные машины. Речь идет о трамваях, которым чуть больше 10 лет. Мэрии Омска они достанутся абсолютно бесплатно, но городским властям придется заплатить транспортной компании более 2 млн рублей за доставку машин.

Ожидается, что столичные трамваи привезут в Омск к концу апреля. Вероятно, им предстоит косметический ремонт. На какие именно маршруты выпустят московский списанный транспорт, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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