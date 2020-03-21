В Омск из Москвы привезут 10 списанных травмаев
За доставку власти заплатят 2 миллиона
Изменить размер текста:
О возможном пополнении парка трамваев стало известно накануне. Столичные власти согласились отдать Омску старые списанные машины. Речь идет о трамваях, которым чуть больше 10 лет. Мэрии Омска они достанутся абсолютно бесплатно, но городским властям придется заплатить транспортной компании более 2 млн рублей за доставку машин.
Ожидается, что столичные трамваи привезут в Омск к концу апреля. Вероятно, им предстоит косметический ремонт. На какие именно маршруты выпустят московский списанный транспорт, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU