Минздрав: Омичи из-за боязни коронавируса стали чаще обращаться к медикам

21 Март 2020 2020-03-21T09:57:29+03:00

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В регионе продолжается борьба с коронавирусом. Напомним, после прилета из других стран омичи обязаны сообщить о себе в Роспотребнадзор или поликлинику по месту жительства. Таких сибиряков ждал домашний двухнедельный карантин, прозванный в народе самоизоляцией. Однако сейчас все, по данным медиков, изменилось. Омичи, опасаясь страшного диагноза, стали чаще сообщать о себе.

- Омичи стали активнее обращаться к медикам и готовы к карантину на дому. По данным на сегодняшнее утро число взятых под наблюдение граждан составляет 434, омичей, находящихся в стационаре - 26 человек. Больных коронавирусом нет, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU