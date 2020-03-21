2020-03-21T07:54:00+03:00
Происшествия

В Омске двое друзей пришли с гранатой вызволять авто со сштрафстоянки

Правда, снаряд оказался учебным
Станислав МУХИН
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Снаряд охранника не напугал.Снаряд охранника не напугал.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Агрессивные визитеры не напугали управляющего штрафстоянки по улице 2-я Солнечная. Туда пришли двое друзей вызволять изъятую у одного из них Lada Priora. Водителя поймали за рулем без прав. Приятели потребовали отдать им машину. Для убедительности намерений они достали гранату и поставили ее на стол. Правда, управляющего штрафной стоянки снаряд не напугал. Он просто откинул его рукой в сторону. В итоге он вызвал полицию, но к приезду силовиков приятели скрылись.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, приятели 30 и 45 лет оказались уроженцами Липецкой области. Их уже задержали. Свою выходку они объяснили тем, что были пьяны. Откуда взяли муляж гранаты, так и осталось загадкой. По факту конфликта полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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