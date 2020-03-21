Стало известно, зачем омский роддом №4 освобождают от обычных беременных

21 Март 2020 2020-03-21T07:11:18+03:00

Теперь там будут находиться сибирячки в положении, побывавшие за границей

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Продолжается борьба с возможным заражением коронавирусом в Омской области. По состоянию на 20 марта в регионе пока нет ни одного заболевшего. Тем временем, в омском минздраве решили подумать и о безопасности беременных омичек, которые недавно побывали за границей или контактировали с иностранцами. Специально для них будет работать роддом №4. Обычных пациенток оттуда отселят в другие медучреждения.

- Для того чтобы омички чувствовали себя комфортно, а врачи могли оказывать качественную помощь, будущие мамочки, ранее поступившие в роддом, переводятся в другие учреждения родовспоможения города, – уточнили в региональном минздраве.

Кстати, как добавили в ведомстве, наблюдения показали: беременные женщины довольно легко переносят коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU