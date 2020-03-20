Минздрав запустил горячую линию по работе омских школ из-за угрозы коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T14:03:51+03:00

Обучение всех школьников будет организовано в дистанционной форме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там ответят на все вопросы по графику каникул и возможностям дистанционного обучения

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Минобразования Омской области запустило горячую линию из-за ситуации вокруг пандемии короновируса. Там проинформируют о графике работы всех учебных заведений региона, а также об организации дистанционного обучения.

По номеру +7 (3812) 212-218 можно будет получить оперативную информацию и консультацию по вопросам организации дистанционного обучения и работы школ, техникумов и колледжей.

В рамках обозначенного министром просвещения РФ Сергея Кравцова подхода каникулы в регионах должны состояться в период с 23 марта по 12 апреля. В Омской области каникулы у школьников начнутся 23 марта и продлятся до 30 марта. В дальнейшем обучение всех школьников будет организовано в дистанционной форме.

Педагоги также могут обращаться с вопросами по по телефону федеральной горячей линии: +7 (800) 200-91-85. Телефон горячей линии по координации и поддержке региональных и муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций: +7 (495) 984-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU