В омском тоннеле на Серова снова застрял грузовик
В тоннеле на улице Серова в Ленинском округе снова образовался затор. Виновник собравшейся там пробки – водитель грузовика, который решил, что сумеет проскочить там. Однако фургон наглухо застрял в проеме. Такие происшествия здесь случаются регулярно последние несколько лет.
Фото инцидента выложили в социальные сети. Некоторые комментаторы под постом предполагают, что злую шутку с водителем сыграла неправильная информация о высоте тоннеля. Из-за того, что там несколько раз укладывали новые слои асфальта, она стала заметно меньше.
– У меня высота 3.1 метра, – рассказывает один из подписчиков, – спокойно там прохожу с запасом примерно 20 см, даже зимой. Значит, у него 3.3 высота просто, как минимум.
Другие предложили водителю спустить шины, чтобы выбраться из ловушки.
ИСТОЧНИК KP.RU