В омском тоннеле на Серова снова застрял грузовик

20 Март 2020 2020-03-20T13:50:51+03:00

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В тоннеле на улице Серова в Ленинском округе снова образовался затор. Виновник собравшейся там пробки – водитель грузовика, который решил, что сумеет проскочить там. Однако фургон наглухо застрял в проеме. Такие происшествия здесь случаются регулярно последние несколько лет.

Фото инцидента выложили в социальные сети. Некоторые комментаторы под постом предполагают, что злую шутку с водителем сыграла неправильная информация о высоте тоннеля. Из-за того, что там несколько раз укладывали новые слои асфальта, она стала заметно меньше.

– У меня высота 3.1 метра, – рассказывает один из подписчиков, – спокойно там прохожу с запасом примерно 20 см, даже зимой. Значит, у него 3.3 высота просто, как минимум.

Другие предложили водителю спустить шины, чтобы выбраться из ловушки.

ИСТОЧНИК KP.RU