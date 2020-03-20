В Омске перед масштабным ремонтом дороги на Левобережье избавятся от старых деревьев

20 Март 2020 2020-03-20T13:16:43+03:00

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В началом тепла в Омске запланирован масштабный ремонт дороги на улице 12 Декабря на Левобережье. Однако, чтобы было удобнее работать все старые клены расположенные вдоль проезжей части кронируют, либо вырубят.

Работы на этом участке включены в план текущего года. Деревья здесь находятся прямо под линиями электропередач. При резких порывах ветра ветки ломаются и падают, повреждая провода, в итоге линии обесточиваются. Чтобы не допустить аварийных отключений из-за падения веток, деревья необходимо кронировать, поэтому нами проводится санитарная обрезка и снос аварийных деревьев. Работаем совместно со специалистами «Омскэлектро», — рассказал заместитель директора по зеленому хозяйству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Михаил Киреев.

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что самые масштабные вырубки запланированы также на улицах Магистральной, Орджоникидзе, 1-й Красной Звезды, Яковлева и Сыропятской. На месте снесенных растений обещают высадить новые и уже большие деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU