В Омске из-за пандемии коронавируса перенесли фестиваль «Академия русской культуры»

20 Март 2020 2020-03-20T14:04:54+03:00

Ранее такое же решение было принято в отношении Дельфийских игр

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Несмотря на то, что в Омске пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом – и чтобы так продолжалось и дальше, до окончания пандемии – в регионе приняли решение о переносе двух значимых культурных событий.

Сначала объявили о переносе на ноябрь Дельфийских игр, которые должны были проводиться в Омске в апреле.

И вот стало известно, что будет передвинута на осень и дата проведения еще одного крупного фестиваля. О переносе форума «Академия русской культуры» сообщили в региональном минкульте.

Тем временем пока в регионе действует запрет только на проведение массовых мероприятий, число участников которых превышает тысячу человек. Все театры и музеи работают и ждут посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU