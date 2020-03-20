Стало известно, как из-за угрозы коронавируса будут работать омские культучреждения
Омичей успокоили: все омские театры, музеи, а также Концертный зал будут работать. Но там вводится особый режим из-за угрозы коронавируса. Прежде всего во всех этих местах массового скопления людей будут проводить очень тщательную дезинфекцию до и после мероприятий. Кроме того, в музеях отменят экскурсии для групп, а в библиотеках предложат читателям ознакомиться с книгами онлайн.
В театрах, а также учреждениях культуры, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, отменяется проведение массовых мероприятий. Рассматривается возможность их проведения в видеоформате, рассказали в пресс-службе омской мэрии.
Временно приостановлены занятия самодеятельных творческих коллективов, а также исключен их выезд за пределы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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