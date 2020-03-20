В омских больницах из-за коронавируса перестают делать плановые операции
Вспышка коронавируса повлияла и на работу омских больниц. Там теперь отменяют все плановые операции. Запрещены и свидания с близкими для тех, кто находится в стационаре. Однако в минздраве подчеркивают: вся экстренная медицинская помощь продолжает омичам оказываться в полном объеме.
Отменять будут лишь те операции, которые не являются жизненно необходимыми для пациентов больницы. И эта мера, как уверены медики, временная.
- Как только напряжение, связанное с пандемией, пройдет, процесс вернется в привычное русло, и все намеченные планы будут реализованы, – уточнили в минздраве.
Уточнить вопросы по получению медицинской помощи омичи могут по телефону горячей линии минздрава 23-79-82.
ИСТОЧНИК KP.RU