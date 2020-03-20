Омичи в супермаркете заметили человека в химзащите
Необычного покупателя заметили омичи в одном из крупных супермаркетов города. Мужчина был облачен в плотный костюм химической защиты. Он беззаботно ходил по торговым рядам и выбирал продукты.
Его фото появилось в социальных сетях. Естественно, все связали такой вид с боязнью омича заразиться коронавирусом. Под наблюдением врачей с подозрением на этот диагноз находится больше 300 омичей.
Однако некоторые находили и плюс в этой ситуации. Часть посетителей магазина с удовольствием фотографировалась с человеком в химзащите. Так что омичи в очередной раз подчеркнули, что не боятся нового вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU