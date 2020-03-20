Омичи в супермаркете заметили человека в химзащите

20 Март 2020 2020-03-20T12:06:28+03:00

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Необычного покупателя заметили омичи в одном из крупных супермаркетов города. Мужчина был облачен в плотный костюм химической защиты. Он беззаботно ходил по торговым рядам и выбирал продукты.

Его фото появилось в социальных сетях. Естественно, все связали такой вид с боязнью омича заразиться коронавирусом. Под наблюдением врачей с подозрением на этот диагноз находится больше 300 омичей.

Однако некоторые находили и плюс в этой ситуации. Часть посетителей магазина с удовольствием фотографировалась с человеком в химзащите. Так что омичи в очередной раз подчеркнули, что не боятся нового вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU