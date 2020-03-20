В Омске будут судить водителя автобуса, сбившего на «зебре» женщину

20 Март 2020 2020-03-20T11:53:03+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 ноября у городке Нефтяников. Водитель пассажирского «пазика», ехавший по улице Химиков, не заметил женщину на пешеходном переходе и сбил ее. В результате инцидента она получила тяжелые увечья.

33-летнего мужчину, управлявшего автобусом, обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

– Вину в совершенном деянии водитель транспортного средства признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU