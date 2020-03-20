В Омске будут судить водителя автобуса, сбившего на «зебре» женщину
Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 ноября у городке Нефтяников. Водитель пассажирского «пазика», ехавший по улице Химиков, не заметил женщину на пешеходном переходе и сбил ее. В результате инцидента она получила тяжелые увечья.
33-летнего мужчину, управлявшего автобусом, обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).
– Вину в совершенном деянии водитель транспортного средства признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU