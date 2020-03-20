Пьяный омич, передумавший ехать в больницу, напал на врача скорой
Нетрезвому спящему на улице в центре города омичу скорую вызвали прохожие. Бригада 03 попыталась помочь человеку. Сибиряка они разбудили и помогли дойти до машины "03". Однако перед тем, как сесть в нее, пациент неожиданно устроил конфликт. Пьяный мужчина оттолкнул медика, потом ударил по лицу и оторвал нагрудный карман и повредил чемоданчик для медикаментов. В итоге от скорой поступил тревожный сигнал. На место конфликта приехал наряд Росгвардии.
- 34-летний мужчина ранее уже был неоднократно судим, в том числе и за причинение вреда здоровью. В итоге его доставили в токсикологическое отделение больницы, - рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU