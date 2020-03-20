2020-03-20T09:51:45+03:00
Происшествия

Жителя Омской области, разбившего голову посетителю кафе, отправили в колонию

Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью
Анна МИКУЛА
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Дебошира отправили в колонию на 3 года.Дебошира отправили в колонию на 3 года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Конфликт между посетителями кафе в Таврическом районе произошел 3 ноября. Молодые люди вышли на улицу «разобраться». 21-летний местный житель накинулся с кулаками на своего оппонента и сильно избил. А когда тот поднялся и попытался уйти, нападавший снова ударил его. Потерпевший упал и сильно разбился. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и пришли к выводу, что ему был причинен тяжкий вред здоровью.

– Из-за полученных телесных повреждений мужчина длительное время находился на лечении в стационарном отделении медицинского учреждения. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в совершенном деянии, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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