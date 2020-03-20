2020-03-20T09:43:10+03:00
Общество

Экс-сноху Леонида Полежаева обвиняют в сокрытии 4,2 млн

Она не делала пенсионные и социальные отчисления для своих работников
Анна МИКУЛА
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Экс-сноху Леонида Полежаева обвиняют в сокрытии 4,2 млн.Экс-сноху Леонида Полежаева обвиняют в сокрытии 4,2 млн.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Омске будут рассматривать уже второе дело в отношении директора омского санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой. Напомним, ранее ее уже приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей за долги по зарплате перед своими сотрудниками.

Теперь ее обвиняют в махинациях в отчислениями.

– По данным следствия, с марта 2018 по февраль 2019 года обвиняемая, зная о крупной задолженности по страховым взносам в фонды пенсионного и социального страхования – более 18 миллионов рублей, сокрыла денежные средства в размере 4,2 млн рублей, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета центра реабилитации, через подконтрольную организацию ООО «Парк Отель «Рассвет», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе следствия обвиняемая вину не признала. В счет возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на земельный участок обвиняемой.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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