Экс-сноху Леонида Полежаева обвиняют в сокрытии 4,2 млн

20 Март 2020 2020-03-20T09:43:10+03:00

Она не делала пенсионные и социальные отчисления для своих работников

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В Омске будут рассматривать уже второе дело в отношении директора омского санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой. Напомним, ранее ее уже приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей за долги по зарплате перед своими сотрудниками.

Теперь ее обвиняют в махинациях в отчислениями.

– По данным следствия, с марта 2018 по февраль 2019 года обвиняемая, зная о крупной задолженности по страховым взносам в фонды пенсионного и социального страхования – более 18 миллионов рублей, сокрыла денежные средства в размере 4,2 млн рублей, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета центра реабилитации, через подконтрольную организацию ООО «Парк Отель «Рассвет», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе следствия обвиняемая вину не признала. В счет возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на земельный участок обвиняемой.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU