2020-03-20T09:28:13+03:00
Общество

Омичка, из-за травмы по вине УК на год попавшая на больничный, отсудила 500 тысяч

Женщина упала у подъезда
Станислав МУХИН
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Женщина обратилась с иском на полмиллиона в суд.Женщина обратилась с иском на полмиллиона в суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Иск омички к коммунальщикам рассматривал Куйбышевский районный суд Омска. С иском обратилась женщина, поскользнувшаяся у подъезда. Она посчитала, что все случилось по вине управляющей компании. Как рассказали в пресс-службе суда, из-за тяжелой травмы ноги женщина провела на больничном 353 дня. Она испытывала сильные боли.

Суд встал на сторону омички. Он обязал выплатить в пользу истицы компенсацию морального вреда 120 тыс. рублей, а также возместить утраченный заработок в размере 411 тыс. рублей. Еще 32 тысячи рублей с коммунальщиков взыщут за медэкспертизу, на которую потратилась сибирячка.

Долгое время УК отказывалась платить. Тогда к исполнению решения подключились приставы. В УК пытались объяснить, что не спешили с выплатами, так как собирались оспорить решение. Но никаких документов не предоставили. В итоге фирма получила еще и штраф в 39 тысяч за то, что не исполнила вердикт суда добровольно. Только после этого омичка получила деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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