2020-03-20T09:09:26+03:00
Происшествия

Омичка смогла спастись от напавшего на нее уголовника, притворившись, что потеряла сознание

В этот же период мужчина, уже судимых за убийство, совершил серию тяжких преступлений
Анна МИКУЛА
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Фигурант дела уже признал вину.Фигурант дела уже признал вину.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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28-летний житель Саргатки уже сидел – он убил человека, когда был еще подростком. Выйдя из колонии, он не исправился и стал настоящей проблемой для всех окружающих.

Только за два месяца осени успел «натворить» сразу на несколько уголовных дел. В октябре, прогуливаясь по поселку, он заметил дом, на двери которого висел замок. Убедившись, что хозяева ушли, он пробрался внутрь через форточку и вытащил имущество на 3,5 тысяч рублей.

Через месяц он напал на женщину и пытался отнять у нее сумку. Но прохожая смогла отбиться, и грабитель остался ни с чем. А в конце ноября он чуть не убил собутыльницу. После ссоры он напал на нее и несколько раз ударил ножом в живот и грудь. Женщина притворилась, что находится без сознания, это и спасло ей жизнь. А ее агрессивного приятеля, судя по всему, снова ждет колония.

– Следственными органами его действия квалифицированы по ч.ч. 1, 3 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе с незаконным проникновением в жилище), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Фигурант дела признал вину в совершенных деяниях. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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