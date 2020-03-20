Омичка убила сожителя за слишком громкую музыку

20 Март 2020 2020-03-20T08:39:30+03:00

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Семейная ссора, закончившаяся убийством, случилась в частном доме в центре Омска. В ночь с 20 на 21 декабря там собралась «веселая» компания. 52-летняя хозяйка попросила своего 53-летнего сожителя сделать музыку потише. Тот оказался. После этого женщина схватила нож и зарезала его. А потом попыталась свалить вину на их общего приятеля.

– После приезда на место происшествия сотрудников полиции обвиняемая отрицала свою вину, ссылаясь на причастность к убийству якобы бывшего в их компании другого мужчины, который убежал, но во время расследования следователям удалось получить объективные доказательства, которые были предъявлены женщине и она призналась в содеянном, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU