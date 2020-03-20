2020-03-20T08:17:12+03:00
Общество

«Там люди сходят с ума и все скупают»: Игравший за океаном хоккеист вернулся в Омск из-за коронавируса

Дмитрий Завгородний вернулся из Канады на родину.
Станислав МУХИН
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Дмитрий Завгородний играл за "Омских ястребов"Дмитрий Завгородний играл за "Омских ястребов"Фото: Instagram.com
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Вспышка опасного коронавируса затронула почти все крупные соревнования. Их попросту отменяют. Та же участь постигла и одну из юниорских лиг Канады, где выступает 19-летний омич Дмитрий Завгородний. Ранее он выступал за клуб "Омские ястребы". Сейчас играет за команду "Римуски".

После отмены сезона сибиряк сразу же вернулся в родной Омск. Говорит, боялся застрять в Канаде. Он рассказал, что там творится сейчас на фоне истерии вокруг коронавируса.

- Там действительно все прилавки раскупили, люди ходят и с ума сходят. Стараются дома сидеть, - сказал Завгородний в интервью sport24. - В масках там особо никого не видел, но город маленький, на улице никого нет, ибо никуда не выйдешь. Так что все сидят по домам, отдыхают.

По его словам, там даже закрыли лед и тренажерный зал. Так что тренироваться в Канаде было бы невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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