«Там люди сходят с ума и все скупают»: Игравший за океаном хоккеист вернулся в Омск из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T08:17:12+03:00

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Вспышка опасного коронавируса затронула почти все крупные соревнования. Их попросту отменяют. Та же участь постигла и одну из юниорских лиг Канады, где выступает 19-летний омич Дмитрий Завгородний. Ранее он выступал за клуб "Омские ястребы". Сейчас играет за команду "Римуски".

После отмены сезона сибиряк сразу же вернулся в родной Омск. Говорит, боялся застрять в Канаде. Он рассказал, что там творится сейчас на фоне истерии вокруг коронавируса.

- Там действительно все прилавки раскупили, люди ходят и с ума сходят. Стараются дома сидеть, - сказал Завгородний в интервью sport24. - В масках там особо никого не видел, но город маленький, на улице никого нет, ибо никуда не выйдешь. Так что все сидят по домам, отдыхают.

По его словам, там даже закрыли лед и тренажерный зал. Так что тренироваться в Канаде было бы невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU