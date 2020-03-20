2020-03-20T08:05:09+03:00
Происшествия

В Омске в страшном пожаре погибли два человека, еще семерых увезли в больницу

По предварительным данным, трагедия произошла из-за курения в постели [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Серьезный пожар, закончившийся трагедией, случился в доме на проспекте Мира. Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на втором этаже поступило в 23.48.

Дата: К моменту прибытия пожарных из горящего здания смогли самостоятельной выбраться 55 человек, в том числе двое детей.

Пожар на пр. Мира.Видео: vk.com/chp55 («ЧП Омск»)

– Для спасения людей, которые не смогли самостоятельно выйти из задымленной зоны, было организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. При помощи спасательных капюшонов по лестничным маршам было спасено 17 человек из них один ребенок, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – 20 марта в 00.27 пожар был локализован, еще через 8 минут было ликвидировано открытое горение.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сообщается также, что к спасению людей, тушению пожара и ликвидации его последствий от МЧС России привлекали 56 сотрудников и 14 единиц техники. Ночью было морозно, поэтому на время, пока проветривали задымленные квартиры, жильцов обогревали в специально подъехавшем для этого автобусе.

К сожалению, в результате этого ЧП погибли два человека. 60-летний мужчина, снимавший квартиру, где случился пожар, погиб на месте, его 55-летняя соседка – в машине скорой помощи. Еще семерых жильцов увезли в больницу с отравлением угарным газом.

– По основной версии следствия, причиной возгорания могли стать неосторожные действия с источником открытого огня 60-летнего квартиросъемщика, возможно - курение в постели, поскольку в результате осмотра места происшествия установлен очаг возгорания, расположенный около кровати погибшего. В то же время рассматриваются и другие версии, точная причина пожара будет установлена в ходе следствия, назначена пожарно-техническая экспертиза, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Комментарий МЧС.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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