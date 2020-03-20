2020-03-20T07:41:11+03:00
Происшествия

Стало известно, когда омичам ждать морозов до -15

На регион надвигается похолодание
Станислав МУХИН
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Ночами будет подмораживатьНочами будет подмораживатьФото: Олег УКЛАДОВ
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Погода не устает удивлять омичей. Аномально теплая и снежная зима сменилась такой же ранней и мягкой весной. Однако сибирякам расслабляться рано. На смену первому мартовскому дождю придут морозы. На Омскую область надвигается похолодание. Тепло продержится еще эти выходные - 21 и 22 марта. Но в воскресенье 22 марта не исключен снегопад.

А с начала недели ожидаются морозы. Особенно холодно будет ночами - 24 и 25 марта синоптики обещают от -10 до -15. Дневная температура в начале недели составит -3...-5 градусов. Весеннее тепло вернется в Омскую область к четвергу. Там температура воздуха снова выйдет на плюсовые значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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